Buscan a Fernando Jiménez Méndez, Hombre Desaparecido en Minatitlán, Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz, emitió la ficha oficial para localizar al trabajador Fernando Jiménez Méndez, quien se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 22 de abril del 2026, en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a la ficha, se trata de un hombre, de 37 años, de nacionalidad mexicana, quien mide 1.86 metros, y tiene ojos color café oscuro, piel morena clara y cabello corto, lacio y negro. Como referencia tiene tatuajes en brazos y en la pierna derecha.

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz, pide a la población que en caso de saber sobre alguna información de su paradero comunicarse al 228 319 31 87 o al número de emergencias 911.

Es de mencionar que presuntamente, el hombre fue privado de su libertad por sujetos no identificados, el pasado miércoles 22 de abril, en el estacionamiento de un hospital en Minatitlán, Veracruz.

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Hombre es reportado desaparecido al sur de Veracruz

Este fin de semana, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado, también compartió otra ficha de otro hombre reportado como desaparecido, se trata de Carlos Domínguez Reyes, de quien se desconoce su paradero desde el pasado viernes 24 de abril de este 2026.

El último lugar donde Carlos fue visto, fue en el municipio de Moloacán, localizado al sur del estado de Veracruz. Domínguez Reyes tiene 28 años, una altura de 1.60 m, ojos de color café oscuro, color de piel morena clara, cabello negro, corto y lacio.

Como señas particulares, Carlos tiene una cicatriz en antebrazo derecho a la altura del codo, un lunar en el hombro derecho y una mancha en el brazo izquierdo.

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LLZH