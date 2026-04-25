Rescatan a 42 Perros Durante Cateo a Vivienda en Veracruz; Estaban Hacinados

En Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, se informó que un total de 42 perros fueron localizados en malas condiciones de vida y hacinados en un reducido patio en un inmueble. Estos animales fueron rescatados este fin de semana en la colonia Iquisa ubicada en el municipio antes mencionado.

El rescate y aseguramiento se dio durante un cateo a la vivienda donde se encontraban los caninos, dicho operativo fue ejecutado por elementos de la Fiscalía Regional zona sur, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales.

Según se informó este cateo efectuado por las autoridades en la materia fue derivado de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. La vivienda fue ubicada en la calle Palma entre las calles Pino y Alamo

Al concluir la diligencia de las autoridades, se informó que el total de los 42 animales quedaron bajo resguardo del Centro de Protección Animal a cargo de la autoridad municipal, hasta el momento no se ha brindado mayor información acerca del estado de salud de los perros, ni de cual será el destino final de estos.

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Ambientalistas señalan casos de discriminación a los perros criollos en Veracruz

Los perros criollos que abundan en el continente americano son animales más fuertes que los perros de raza según datos compartidos por los grupos ambientalistas.

“Es uno de los ejemplares caninos más económicos, mas completos y más estables/ a diferencia de un perro de raza pura a un criollo el ejemplar criollo no va a necesitar tantas visitas al veterinario ya que hay algo que se llama vigor hibrido”. José González - Abogado Ambientalista.

Video Perros Criollos Siguen Siendo Víctimas de Discriminación en Veracruz | Video

Destaca que el vigor híbrido es un mejora genética a través de los genes que han logrado adaptarse al ecosistema.

“Tampoco necesitan una dieta especial y eso es lo que lo haces superior y diferentes a los perros de raza” José González - Abogado Ambientalista.

7 de cada 10 perros en México se encuentran en calidad de calle y la mayoría de ellos son perros criollos. Pese a la necesidad que tiene estos caninos de un hogar, cuando van las personas a adoptar, poco los eligen condenándolos a toda una vida de encierro.

“En los albergues los que se quedan rezagados o los que viven permanentemente ahí son los perros criollos, ya que mucha gente los rechaza por su forma de ser, por tener una historia porque no provienen de cierta parte del mundo y eso es jugar a una doble moral y a una discriminación”. José González - Abogado Ambientalista.

Señala que si se tiene la intención de adoptar un perro se le de una oportunidad a los criollos o mestizos, y así, no solo cambiara la vida del canino sino también la del adoptante.

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