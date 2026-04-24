Mujer y Menor de Edad Resultan Lesionadas tras Ataque Armado en Tecolutla, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 24 de abril se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como elementos del cuerpo de paramédicos, debido al reporte en el que se informaba de personas lesionadas tras un hecho de violencia en el municipio de Tecolutla.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización habría ocurrido debido a una balacera registrada en la comunidad de Montero Gordo, perteneciente al municipio de Tecolutla, localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

Derivado de estos hechos, se reportó un saldo de al menos tres personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer y una menor de edad, sin que hasta el momento se dé a conocer el estado de salud ni la identidad de las personas lesionadas.

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Según lo informado, sujetos armados se encontraban persiguiendo a un hombre que intentó refugiarse en una palapa de la zona; sin embargo, fue alcanzado por los agresores y atacado a balazos en el lugar.

De manera colateral, las otras víctimas fueron impactadas por las balas, por lo que cuerpos de auxilio acudieron al sitio y se encargaron de valorar a las personas heridas y gestionar su traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Hasta el momento no hay reporte en el que se dé a conocer si hubo personas detenidas y tampoco se ha informado la identidad de las personas que resultaron heridas tras la balacera registrada en Tecolutla, localizada en la zona norte del estado de Veracruz.

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Doctora muere en enfrentamiento registrado en autopista México-Tuxpan

En la zona norte del estado de Veracruz, se reportó el deceso de una persona tras registrarse una intensa persecución policiaca que terminó en un enfrentamiento registrado sobre la autopista México-Tuxpan, la tarde de este lunes 20 de abril.

En el lugar, también se reportó otra mujer herida, por lo que elementos policiacos arribaron al lugar, así como personal del cuerpo de paramédicos, quienes se encargaron de gestionar su traslado a la clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el puerto de Tuxpan, Veracruz.

Horas más tarde, se dio a conocer que la mujer que perdió la vida en este hecho es la anestesióloga en la Clínica Número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Bertha Burciaga Mora. Sus familiares llegaron al municipio de Poza Rica el martes 21 de abril para reclamar el cuerpo de la víctima.

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