Padres de Familia Retiran a Sus Hijos de Secundaria de Córdoba tras Presunta Amenaza de Tiroteo
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Una presunta amenaza de tiroteo en una escuela secundaria de Córdoba, ocasionó que padres de familia retiraran a sus hijos del plantel.
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Durante la mañana de este viernes 24 de abril, se registró el arribo de padres de familia a una telesecundaria del municipio de Córdoba ante la presunta amenaza de un posible hecho violento en el plantel educativo.
Los padres de familia llegaron para recoger a sus hijos ante la presunta amenaza de un posible ataque armado al interior por parte de un estudiante de dicho inmueble, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.
El alertamiento se registró luego de que en redes sociales circulara una imagen en la que se puede ver a una persona, presuntamente alumno de la institución, frente a un espejo dentro de los baños portando un arma de fuego con una presunta amenaza en letras de texto.
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Suman tres casos de presuntas amenazas de tiroteos en planteles educativos de Veracruz
En la presunta amenaza indicaba que atacaría la escuela telesecundaria Francisco I. Madero localizada en la ciudad de Córdoba. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de la administración educativa.
En el plantel educativo no se notó presencia de las corporaciones policiacas tras la presunta amenaza; sin embargo, los padres de familia acudieron para retirar a sus hijos como medida preventiva, mientras que varios alumnos salieron solos, sin acompañamiento.
Se dio a conocer que, tras este hecho, no se detuvieron las actividades, pues el plantel educativo impartió clases de manera normal y tampoco se registró la evacuación de manera oficial por parte de la institución y hasta el momento no existe comunicado.
Cabe destacar que hasta el momento suman tres municipios en los que se presentan presuntas amenazas de posibles tiroteos en planteles educativos en lo que va de esta semana en el estado de Veracruz; en algunos casos, los letreros han sido pegados en la puerta de los baños.
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LAVR