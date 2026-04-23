FGE Será Quien Investigue Asesinato de Doctora del IMSS Durante Fuego Cruzado en Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 23 de abril, las autoridades estatales confirmaron que existen por lo menos dos elementos de la Policía Estatal que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes por el asesinato de una anestesióloga del IMSS en la caseta de Tihuatlán.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, indicó que será la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) quien realice las investigaciones pertinentes para lograr el esclarecimiento de estos hechos y quien deslinde la responsabilidad de la muerte de la doctora Bertha.

"Sí, está la investigación, se tienen las cámaras de la caseta, entonces se va a proceder; están a disposición, lo va a informar la fiscal, creo que son dos".

Se dio a conocer que los familiares de la anestesióloga en la Clínica Número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron el traslado de sus restos al estado de Puebla, lugar de donde era originaria.

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Familiares trasladaron el cuerpo de la doctora Bertha al estado de Puebla

La tarde del pasado lunes 20 de abril, la doctora Bertha Murciaga Morán perdió la vida presuntamente a manos de Policías Estatales de Veracruz en la autopista México-Tuxpan a la altura de Tihuatlán.

Durante el pasado martes 21 de abril, familiares de la anestesióloga del IMSS llegaron al municipio de Poza Rica para reclamar el cuerpo de la víctima. Indican que a raíz de estos hechos han llevado un largo proceso; primero al reconocer el cuerpo en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Posteriormente, al declarar en la Fiscalía Regional en Tihuatlán, hasta que, finalmente, recibieron el cuerpo de Bertha, para proceder a gestionar el traslado de sus restos al estado de Puebla.

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Presuntamente, la doctora Bertha, así como una de sus compañeras de trabajo, se trasladaban sobre la autopista México-Tuxpan a la altura de Tihuatlán cuando el vehículo en el que viajaban comenzó a ser impactado por disparos.

Según las versiones, las mujeres supuestamente habrían sido confundidas con unos delincuentes que minutos antes presuntamente habían robado una camioneta, la cual era similar al vehículo en el que iba a bordo la ahora occisa.

Cristina, quien era su acompañante y compañera de trabajo, también resultó herida durante los hechos, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario del municipio tuxpeño; se informó que al momento la mantienen sedada, pero se reporta estable.

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