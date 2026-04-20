Una Mujer Muere y Otra es Herida tras Persecución y Enfrentamiento en Autopista México-Tuxpan

Durante la tarde de este lunes 20 de abril se registró una intensa persecución policiaca que terminó en un enfrentamiento registrado sobre la autopista México-Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, hecho en el cual se reportó el deceso de una persona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se registró una persecución y enfrentamiento sobre la autopista anteriormente mencionada, el cual dejó como saldo al menos una persona del sexo femenino sin vida y otra más gravemente herida.

Al lugar arribaron más elementos policiacos, así como personal del cuerpo de paramédicos, quienes se encargaron de gestionar el traslado de la persona herida a la clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el puerto de Tuxpan, Veracruz

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Presuntamente, los hechos anteriormente descritos se habrían registrado sobre dicha autopista, a la altura de la comunidad La Concepción, perteneciente a Tuxpan, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Se reportó que la persecución se mantuvo durante varios minutos y a lo largo de varios kilómetros, llegando hasta la caseta de cobro número 13, localizada en el límite del puerto de Tuxpan, donde elementos de la Policía del estado de Veracruz se enfrentaron a las personas involucradas en la persecución.

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Se desconoce la identidad de la mujer herida y la fallecida tras el enfrentamiento en la autopista México-Tuxpan

Como anteriormente se mencionó, el hecho habría dejado como saldo a una mujer sin vida; sin embargo, las investigaciones en torno a estos hechos no han sido detalladas, pues se desconoce de dónde provinieron los disparos que le quitaron la vida a la mujer.

Debido a esta situación, se deberá esperar el posicionamiento oficial por parte de las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de dar a conocer los detalles de lo ocurrido en torno a este suceso que el día de hoy enluta a una familia y que dejó a otra persona lesionada.

La mujer fallecida se trasladaba a bordo de una camioneta cuando fue abatida a disparos, por lo que las autoridades se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para lograr el esclarecimiento de estos hechos registrados en la autopista México-Tuxpan, localizada en la zona norte del estado de Veracruz.

En cuanto al cuerpo de la víctima, este será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del puerto de Tuxpan, ya que es la jurisdicción que le corresponde debido al lugar en el que se registró el hecho.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que perdió la vida en este enfrentamiento, así como la de la persona herida. Derivado de estos hechos, no ha sido reportada la detención de alguna persona que pueda estar implicada en lo sucedido.

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