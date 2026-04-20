Localizan Cuerpo sin Vida en Inmueble Abandonado de Veracruz; Presentaba Signos de Violencia

En Coatzacoalcos, en la zona sur de Veracruz en menos de 24 horas una persona más fue asesinada.

Los primeros reportes indican que un cuerpo fue encontrado con golpes en diversas parte del cuerpo, se reportó que el hallazgo del cuerpo se llevó acabo al interior de un edificio abandonado ubicado casi en la esquina con Independencia, frente a la Plaza de la Pirámide, en el Malecón Costero.

Video Hombre que Intentaba Robar Cobre Murió Electrocutado en Córdoba | N+

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondiendo al sitio tras recibir el reporte por parte de los ciudadanos, tomaron conocimiento de la situación y llevaron acabo proceso de cadena de custodia parar preservar la escena del crimen, la zona fue acordonada para que fueran desarrolladas por la autoridad competente la búsqueda de indicios que ayuden a esclarecer este nuevo hecho de violencia que alarmó a los habitantes de este sector de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Permanece como desconocida la víctima de este hecho en Coatzacoalcos

Se dio a conocer que también a la escena del crimen se desplazaron elementos de Servicios Periciales, así como de la Policía Ministerial quienes ingresaron al inmueble para llevar a cabo las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo.

Noticia relacionada: Hallan Cuerpo sin Vida de Mujer Flotando en Playa de Boca del Río, Veracruz

En la zona del hallazgo, así como en la periferia se mantuvo un fuerte despliegue policíaco por el operativo implementado por los cuerpos de seguridad. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Historias Recomendadas:

FPF