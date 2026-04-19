Hallan Cuerpo sin Vida de Mujer Flotando en Playa de Boca del Río, Veracruz

La tarde de este domingo 19 de abril se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad en una de las playas del municipio de Boca del Río, Veracruz, debido al hallazgo de un cuerpo flotando en el mar.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo corresponde a una persona del sexo femenino, de aproximadamente 55 años de edad, la cual fue localizada sin vida en el mar muy cerca de la playa Mocambo, en Boca del Río.

Personas que transitaban en la zona dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911 tras percatarse del cuerpo que se encontraba inerte en el agua. Minutos más tarde, al sitio acudieron los cuerpos de auxilio, quienes informaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, confirmando con esto su deceso.

Dadas las condiciones del cuerpo, se dio a conocer que el fallecimiento podría haber ocurrido durante el transcurso del día sábado. Hasta el momento, el cuerpo no ha sido reconocido, por lo que su identidad aún se desconoce.

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