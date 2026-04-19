Incendio en Vivienda Moviliza a Cuerpos de Emergencias de Río Blanco, Veracruz

Durante la mañana del pasado sábado 18 de abril se registró la movilización por parte de cuerpos de Bomberos Regionales de las Altas Montañas debido al reporte en el que se informaba de un incendio en un domicilio del municipio de Río Blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró un fuerte incendio durante la mañana del pasado sábado en un domicilio localizado en la calle 15 de septiembre de la colonia Villas de Tenango, donde las pérdidas fueron considerables.

Al lugar donde se registraron los hechos acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y Paramédicos Regionales de las Altas Montañas, quienes trabajaron en coordinación con Protección Civil Municipal de Río Blanco para llevar a cabo las labores de sofocamiento del fuego en la vivienda.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas o que tuvieran que ser atendidas debido a molestias relacionadas con intoxicación por inhalación de humo. Hasta el momento, las causas del origen del siniestro siguen siendo desconocidas.

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Se incendia vivienda en Veracruz y personas son atendidas al sufrir crisis nerviosa

En la colonia 21 de Abril se registró un incendio en una vivienda del callejón de la calle Campero, entre las calles 7 y 11 de la colonia 21 de Abril, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de emergencias, quienes arribaron hasta el sitio de los hechos para realizar las labores de sofocamiento de las llamas en el domicilio.

Tras realizarse el reporte, elementos del cuerpo de Bomberos comenzaron los trabajos para enfriar las paredes del domicilio, así como el de las casas aledañas. Corporaciones policiacas, así como personal del cuerpo de paramédicos, se encargaron de atender a las personas que sufrieron crisis nerviosa al registrarse el incendio al interior de la vivienda.

Actualmente se desconocen las causas del incidente y no existe reporte de personas que hayan sufrido lesiones o quemaduras, ni tampoco personas que hayan tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario como resultado de alguna intoxicación por inhalación de humo derivado de dicho siniestro.

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