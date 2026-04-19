Vigilante Intenta Impedir Robo y Es Asesinado en Restaurante de Coatzacoalcos, Veracruz

Una intensa movilización se registró en el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur del estado de Veracruz, durante la mañana de este domingo 19 de abril, debido a un reporte en el que se daba a conocer un hecho de violencia donde una persona habría perdido la vida.

Los hechos se registraron al interior de un restaurante del municipio de Coatzacoalcos, donde el vigilante del lugar fue hallado sin vida luego de que fuera atacado con un arma blanca durante un presunto robo con violencia al interior del inmueble.

Video: Suman 17 Homicidios Durante 2026 en el Municipio de Acayucan, al Sur de Veracruz

El incidente delictivo habría ocurrido durante las primeras horas de este domingo 19 de abril al interior del restaurante localizado sobre el malecón costero, casi en la esquina con la avenida Independencia, perteneciente a la colonia María de la Piedad, en el municipio de Coatzacoalcos.

Los primeros reportes indican que la víctima de este hecho habría intentado impedir el robo, por lo que, en consecuencia, los agresores atacaron al vigilante, provocándole heridas con un arma blanca hasta provocarle la muerte.

Noticia relacionada: Hallan Bolsas con Presuntos Restos Humanos en Carretera Villahermosa-Coatzacoalcos de Veracruz

Se desconoce la identidad del vigilante asesinado al interior de un restaurante en Coatzacoalcos

Hasta el lugar donde se registraron estos hechos de violencia arribaron elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Municipal, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento del restaurante donde ocurrieron el presunto robo y el asesinato del vigilante de dicho restaurante.

Minutos más tarde, en el sitio se notó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que llegó para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para lograr el esclarecimiento de dicho asesinato y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta este momento, se desconoce la identidad de la víctima, así como el monto de lo robado. Tampoco se ha dado a conocer si se ha detenido a alguna persona relacionada con estos hechos de violencia registrados en el municipio de Coatzacoalcos.

Historias recomendadas:

LAVR