Hallan Delfín sin Vida en Playa de Agua Dulce; Autoridades Investigan las Causas de su Muerte

Durante la tarde del pasado sábado 18 de abril, se reportó el arribo de una especie marina sin vida en la orilla de una playa localizada en el municipio de Agua Dulce, ubicado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Dicho hallazgo fue reportado en la playa Las Palmitas, perteneciente al municipio de Agua Dulce, donde la especie encontrada sin vida fue un delfín. El ejemplar fue hallado por visitantes que caminaban por la zona y notaron al animal varado sobre la arena, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades.

El delfín, de tamaño pequeño, presentaba algunas lesiones visibles, aunque hasta ahora se desconocen las causas de su muerte, por lo que serán las autoridades ambientales quienes den a conocer cuáles fueron las causas de la muerte.

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