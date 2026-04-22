Alerta en Escuela por Presunta Amenaza de Tiroteo Genera Movilización Policiaca en Veracruz

La mañana de este miércoles 22 de abril se reportó la activación de protocolos especiales de emergencia, porque justamente elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, paramédicos de Protección Civil, llegaron esta mañana a las instalaciones de la Escuela de Bachillerato Joaquín Ramírez Cabañas, en el municipio de Coatepec, muy cerca de la capital del estado. Luego de una presunta amenaza la cual fue hallada por las autoridades académicas al interior del plantel.

Video Presunta Amenaza de Tiroteo a Escuela Genera Movilización en Coatepec, Veracruz | N+

Esta movilización fue generada debido a que el día martes 22 de abril se difundió un comunicado emitido por la dirección del plantel educativo, en el que se había visto respecto a una pinta que fue hallada en uno de los baños en la planta alta de la institución. Es Importante señalar que esta pinta contenía un mensaje en el que se advertía de un posible tiroteo para este miércoles 22 de abril en la instalaciones educativas.

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Mediante un comunicado las autoridades se pronunciaron acerca de este hecho ocurrido en una escuela de bachilleres ubicada en la ciudad de Coatepec, donde fue localizado un mensaje que alertó a la comunidad estudiantil y administrativos. En el documento se detalló que el hallazgo del mensaje ocurrió el pasado 20 de abril al rededor de las 15:00 horas en un sanitario de la institución, en el mensaje se podía leer la siguiente frase "tiroteo miércoles 22 No vengan" de inmediato se generó el reporte correspondiente para la evaluación del tema.

Comunicado oficial por presunta amenaza en bachillerato de Veracruz. Foto: SEV

Alerta por posible amenaza de ataque armado en colegio de Veracruz

Incertidumbre y temor causó una imagen que circuló en redes sociales sobre una presunta advertencia escrita en uno de los baños de un colegio privado en la ciudad y puerto de Veracruz. El mensaje advertía sobre un presunto tiroteo con fecha de 21 de abril, lo que prendió las alarmas entre algunos padres de familia que acudieron a las instalaciones del colegio para retirar a sus hijos, para salvaguardarlos.

Video Realizan Operativo Mochila en Escuela Privada de Veracruz tras Presunta Alerta de Amenaza | N+

Mas tarde la institución académica emitió un comunicado donde se descartaron los riesgos y aseguraron la implementación de protocolos de seguridad que incluyeron operativo mochila, vigilancia y aviso a autoridades de seguridad. Al final se descartó la existencia de algún acto violento y la salvaguarda de todos dentro de la institución.

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