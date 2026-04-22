Tráiler Derriba Barda de Vivienda en Amatlán, Veracruz; Habitantes Estaban Desayunando

Un tráiler con doble remolque cargado con caña, perdió el control y chocó contra la barda de una vivienda, la mañana de este miércoles 22 de abril, cuando circulaba en el bulevar de Córdoba hacia el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz.

De acuerdo con los hechos, el accidente se dio cuando en una curva presuntamente por ir jugando carreras con otro vehículo, el conductor terminó sobre la propiedad. Los habitantes se encontraban desayunando en ese momento cuando la unidad pesada se impactó. Eduardo López, habitante de la vivienda dañada narró su experiencia.

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"Una imprudencia de los traileros, como siempre de doble remolque. Se orilló demasiado por venir jugando carreras con otro y este, pues nada que se atoró acá primero y ya después al hacer la maniobra acabó por derrumbar la pared de la casa"

Afirman que esta es una zona muy concurrida de vehículos pesados, y no existe vigilancia por parte de tránsito del estado.

Sin reporte de personas lesionadas tras impacto de tráiler en vivienda de Amatlán

Eduardo indica que en esa zona, es común que transiten los camiones cañeros, igual de doble remolque. Además, es de mencionar, que tras el accidente, la aseguradora se hizo cargo de los gastos y dialogaron con los afectados. En esta ocasión no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

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Aparatoso choque en el bulevar Tratados de Córdoba

Durante este martes se registró un percance en el bulevar Tratados de Córdoba, lo que dejó daños materiales cuantiosos y bloqueo de la circulación en el carril hacia la avenida 11. Elementos de tránsito municipal llegaron para agilizar la vialidad, aíi como para tomar conocimiento y ordenar el retiro de las unidades al corralón correspondiente también realizarán el peritaje para el deslinde de responsabilidades.



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LLZH