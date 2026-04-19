Tráiler Impacta Automóvil en la Carretera Federal Córdoba-Veracruz; Conductor Huyó de Lugar

Durante el transcurso del pasado sábado 18 de abril se registró la movilización por parte de cuerpos de auxilio luego de registrarse un percance carretero a la altura del municipio de Amatlán de los Reyes, donde se habrían visto involucrados un vehículo particular y una unidad de carga pesada.

De acuerdo con los primeros reportes, el aparatoso choque se registró sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de la localidad de Rancho Trejo, perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, donde un tráiler presuntamente habría impactado un automóvil particular y, posteriormente, la unidad pesada escapó.

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Los hechos ocurrieron durante este sábado cuando, según la información recabada en el lugar, indica que la pesada unidad impactó por la parte trasera al auto compacto y, para evadir responsabilidades, el conductor prefirió darse a la fuga con rumbo desconocido.

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Dos personas fueron trasladadas tras el percance en la carretera Córdoba-Veracruz

Debido a dicho percance carretero, los daños en el vehículo particular fueron severos y, como saldo, al menos dos personas tuvieron que ser valoradas por grupos de emergencias, quienes se encargaron de gestionar su traslado a un centro hospitalario para que recibieran la atención médica correspondiente.

Al lugar de los hechos, también arribó personal de la Guardia Nacional, división carreteras, quien procedió a tomar conocimiento de los hechos y se encargó de llevar a cabo las maniobras de abanderamiento en la zona del percance para alertar a los automovilistas que circulaban por el sitio y prevenir que se registrara otro incidente carretero.

Las autoridades realizaron el exhorto a los automovilistas para que transiten con las debidas precauciones, moderar la velocidad y guardar la distancia para evitar que se registre otro percance, ya que en dicho tramo los accidentes carreteros han sido recurrentes.

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