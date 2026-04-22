Hombre Muere Frente a su Hijo en Veracruz; Iba Manejando de Camino a la Escuela

La mañana de este miércoles 22 de abril, se registró movilización de grupos de auxilio y de corporaciones policiales, cuando sobre la avenida Miguel Hidalgo, frente a la escuela primaria Esfuerzo Obrero, en el municipio de Ciudad Mendoza en la zona de las Altas Montañas de Veracruz. Ahí un hombre perdiera la vida al interior de su vehículo de forma sorpresiva.

De acuerdo con los primeros reportes, se dirigía a dejar a su hijo a una escuela; sin embargo, de manera repentina comenzó a sentirse mal, presuntamente a causa de un infarto, lo que terminó por arrebatarle la vida mientras permanecía dentro de su automóvil. Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos policiacos para tomar conocimiento y al confirmar que ya no contaba con signos vitales, procedieron a acordonar el área y aplicaron los protocolos correspondientes.

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Minutos más tarde, personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo las diligencias, mientras el lugar permanecía bajo cadena de custodia por parte de los uniformados de la Policía Municipal de Ciudad Mendoza. Hasta el momento la persona fallecida sigue sin ser identificado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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Otra muerte reciente de una persona al interior de un vehículo en Veracruz

Durante la tarde del pasado martes 21 de abril se informó acerca de una fuerte movilización de cuerpos de emergencias tras el reporte en el que se dio a conocer que una persona habría perdido la vida en calles de la ciudad de Córdoba en la zona centro de la entidad veracruzana.

Los reportes de hechos señalan que una persona fue hallada sin vida al interior de un vehículo dentro del estacionamiento de un centro comercial, el cual se ubica sobre la avenida 11, entre las calles 15 y 17 de la ciudad anteriormente mencionada. Se indicó el hombre mayor comenzó a presentar problemas de salud, perdiendo la vida minutos después, presuntamente a causa de un posible paro cardiaco.

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