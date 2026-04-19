Adulto Mayor Muere al Ser Atropellado en Veracruz; El Conductor Huyó del Lugar

Durante la noche del pasado sábado 18 de abril, se registró la movilización por parte de cuerpos de emergencias y corporaciones policiales debido al reporte en el que se informaba de un percance vial en el que una persona habría resultado lesionada en calles de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona lesionada habría sido una persona de la tercera edad, quien fue atropellada por un vehículo particular en la colonia El Coyol, perteneciente al municipio de Veracruz.

El reporte en el sitio indica que el presunto responsable se encontraba huyendo tras haber impactado a un camión cuadras atrás cuando circulaba sobre la avenida Prolongación Adolfo Ruiz Cortines y, por el aparente exceso de velocidad, no pudo esquivar al hombre que se encontraba cruzando la vialidad.

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Se desconoce la identidad de la víctima que fue atropellada en calles de Veracruz

Tras el percance, el presunto responsable huyó del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento no ha logrado ser localizado. Testigos, al percatarse del hecho, dieron aviso a los cuerpos de auxilio y autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron al sitio del incidente elementos de corporaciones de seguridad, así como paramédicos, quienes se disponían a brindarle los primeros auxilios al lesionado; sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima al constatar que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de seguridad se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona, por lo cual la vialidad fue cerrada a la circulación durante varios minutos mientras se realizaban las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y el responsable no ha sido localizado, por lo cual aún no se reporta la detención del conductor tras el percance vial ocurrido en la colonia El Coyol, en la ciudad de Veracruz.

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