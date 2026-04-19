Nueve Personas son Detenidas tras Operativos y Cateos Realizados en Xalapa, Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer por medio de un boletín que se ejecutaron distintas órdenes de aprehensión contra por lo menos nueve personas por distintos delitos en varias zonas del centro del estado.

De acuerdo con lo informado por la dependencia, las órdenes se realizaron por medio de distintos operativos y cateos realizados en los últimos días en varias zonas de Xalapa. Asimismo, se realizó la formulación correspondiente contra las personas detenidas, las cuales fueron identificadas con los siguientes nombres.

Gustavo “N”

Jesús Emmanuel “N”

María Teresa “N”

Martha Cecilia “N”

María de los Ángeles “N”

Mayra Ricarda “N”

Alfredo “N”

Yennifer Rebeca “N”

Raúl “N”

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¿De qué se les señala a las nueve personas detenidas en la ciudad de Xalapa, Veracruz?

Las personas enlistadas con anterioridad actualmente están siendo señaladas y juzgadas como presuntos responsables de distintos delitos contra la salud, así como en contra de las instituciones de seguridad pública.

Según las investigaciones, los detenidos son probables integrantes de un grupo delictivo que presuntamente realizaba sus operaciones en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. En específico, dichas operaciones las realizaban en la zona de El Castillo y en la colonia Casa Blanca.

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Las líneas de investigación apuntan a que presuntamente estas personas también habrían participado en delitos como extorsión, homicidios dolosos, secuestro, feminicidio y demás crímenes que han aquejado a la ciudad de Xalapa.

Se dio a conocer que, conforme avancen las investigaciones y respetando el debido proceso, se les podrá o no fincar responsabilidades a las personas que fueron detenidas en la ciudad de Xalapa tras distintos cateos realizados en varias zonas de la capital del estado de Veracruz.

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