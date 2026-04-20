“Prizca” Perra de 12 Años Queda Ciega Tras Infectarse de Gusano Barrenador en Veracruz

La plaga del gusano barrenador no se ha logrado erradicar, por lo que ya se considera una crisis sanitaria. Se estima que en México hay cerca de 20 mil casos acumulados; los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz concentran el mayor porcentaje de presencia de gusano barrenador.

El gusano barrenador afecta al ganado bovino, así como a ovinos, perros e incluso humanos. En el estado de Veracruz, en 36 municipios, se reportan casos de gusano barrenador en mascotas. En la ciudad de Veracruz, el veterinario Rafael Torres atendió un caso de miasis en una mascota de casa, la cual tenía gusanos en la cavidad inferior de uno de sus ojos.

Video: Perro se Infecta con Gusano Barrenador en Veracruz y Sobrevive

El médico atendió al can debido a que presentaba una herida en la parte baja del párpado y, al abrir para limpiar y desinfectar, se percató de que en la cavidad había gusanos; sin embargo, tuvo que abrir aún más la herida y, al hacerlo, confirmó que se trataba del gusano barrenador.

"Me llevé la sorpresa de ver una cantidad de gusanos; tuve que abrir más la herida y, abriendo la herida, ya me di cuenta de que era el gusano barrenador."

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Gusano barrenador dificulta el envío de ganado de México a los Estados Unidos

El gusano buscaba llegar al cerebro de la mascota, pero en su camino va carcomiendo y afectando la piel y los tejidos del animal. Para poder salvar al can, se le practicó una enucleación, por lo que terminó perdiendo el ojo a causa del gusano barrenador.

"Iba rumbo al cerebro, pero a tiempo fue que se logró atender. Se le tuvo que hacer la enucleación, que es extirparle el ojo; no había otra forma."

En heridas de cualquier ser vivo, incluso en humanos, la mosca verde puede depositar sus huevecillos, que se convierten en larvas y rápidamente en gusanos. El médico explica que la mosca se alimenta de tejidos vivos que estén drenando mientras la herida está fresca.

Posteriormente, el insecto llega y pone sus huevecillos; caen al piso, se entierran y del lugar salen cientos de gusanos que caen al piso. Debido a la contingencia que ha ocasionado el gusano barrenador, no se ha logrado exportar ganado de Veracruz a los Estados Unidos.

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