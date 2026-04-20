Despiden a Juan Iván Romero, tras Ser Asesinado Junto a su Madre en Veracruz; Hay Dos Detenidos

Durante la tarde del pasado sábado 18 de abril, amigos, conocidos y familiares dieron el último adiós a Juan Iván Pérez Romero y a su madre María Guadalupe Romero. Ambas personas fueron privadas de la vida luego de haber sido secuestradas.

La misa se llevó a cabo en la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen en Orizaba, lugar en el que se dieron cita amigos y familiares para acompañar a las víctimas; posteriormente, la ceremonia concluyó y salieron en recorrido.

Video: Dan Último Adiós a Juan Iván Pérez Romero y su Madre Asesinados en Orizaba

Durante el acto, los mariachis tocaron junto con el cortejo fúnebre mientras caminaban por la avenida principal de la zona llamada Oriente 6 hasta llegar al panteón municipal Juan de la Luz Enríquez para, de esta manera, darles el último adiós y proceder a sepultar sus restos.

Juan Iván era reconocido en la región debido a que se desempeñaba como el administrador de Casa Vegas, uno de los principales atractivos turísticos del ayuntamiento de la ciudad de Orizaba.

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Vinculan a proceso a dos personas presuntamente implicadas en el secuestro de Juan Iván y su madre

De acuerdo con la información que se ha emitido hasta el momento, el pasado martes 14 de abril en un domicilio del municipio de Río Blanco se reportó que fueron hallados los cuatro cuerpos sin vida, los cuales se encontraban en estado de descomposición.

Una vez realizado el reporte del hallazgo, las autoridades arribaron al sitio y realizaron las indagatorias correspondientes; la madrugada del viernes 17 de abril, los restos fueron entregados a sus familiares y el sábado 18 de abril finalmente les dieron el último adiós.

De acuerdo con la información que se ha obtenido derivado de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer por medio de un boletín emitido el pasado jueves 16 de abril que se logró la detención y vinculación a proceso de dos personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

Video: Vinculan a Proceso a Padre e Hijo por Presunto Secuestro en la Región de Orizaba, Veracruz

Los presuntos responsables fueron identificados como Óscar "N" y Óscar "N", quienes se presume que eran el suegro y cuñado de Juan Iván. Se informó que ambos fueron detenidos y vinculados a proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información acerca de la identidad de las otras dos personas que también fueron localizadas sin vida dentro de la propiedad donde fueron hallados Juan Iván y su madre María Guadalupe Romero.

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