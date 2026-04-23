Choque Termina en Volcadura Sobre el Kilómetro 290 de la Autopista Córdoba-Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio se registró la tarde de este jueves 23 de abril debido al reporte en el que se informaba acerca de un percance automovilístico sobre la autopista Córdoba-Veracruz, en la región montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió a un choque que, según lo informado, terminó en volcadura. Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura de la comunidad de La Quebrada, localizada en el kilómetro 290 de dicha vialidad.

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Según la información obtenida en el lugar de los hechos, el choque se registró entre dos unidades que circulaban por dicha vía de comunicación de la región montañosa cuando uno de los conductores perdió el control de su vehículo, lo que ocasionó que, después del impacto, el automóvil saliera del camino.

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Cruz Roja llegó a la autopista Córdoba-Veracruz para atender a las personas accidentadas

Posteriormente, la unidad cayó en el camellón central, terminando con las llantas hacia arriba. Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades y cuerpos de auxilio por medio del número de emergencias 911.

Al sitio donde se registró el percance vial, arribaron elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron al sitio para brindarle primeros auxilios a los conductores; sin embargo, se dio a conocer que ninguno tuvo que ser hospitalizado, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

Asimismo, se dio a conocer que el tráfico en el lugar no se vio interrumpido en ningún momento, mientras que elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo el deslinde correspondiente de responsabilidades.

En este sentido, las autoridades realizaron el exhorto a los automovilistas para que conduzcan con precaución, a que reduzcan velocidades y de esta forma prevenir percances carreteros que pongan en riesgo la vida de los propios conductores y de terceros.

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