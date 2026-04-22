PEMEX Emite Comunicado Sobre Disparos Registrados en Estacionamiento del Hospital de Minatitlán

Durante el transcurso de este miércoles 22 de abril, Petróleos Mexicanos (PEMEX) dio a conocer que los acontecimientos registrados esta mañana en el estacionamiento exterior del área de visitas del Hospital Regional en Minatitlán, Veracruz, corresponden a hechos ajenos a la operación de la institución.

📢 #Pemex informa que los acontecimientos registrados esta mañana en el estacionamiento exterior del área de visitas del Hospital Regional en Minatitlán, Veracruz, corresponden a hechos ajenos a la operación de la Institución.



Autoridades de Veracruz y de la Fiscalía estatal… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 23, 2026



Asimismo, informaron que las autoridades de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado (FGE) darán seguimiento en el ámbito de sus atribuciones. Hasta el momento, es la información que la paraestatal ha manejado con relación a estos hechos.

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¿Qué pasó en el estacionamiento del hospital de Minatitlán?

Una intensa movilización se registró durante la mañana de este miércoles 22 de abril por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas y personal de cuerpos de emergencias debido a un hecho violento en la zona sur del estado de Veracruz.

Según la información recabada, la movilización habría respondido a una persecución que terminó en presuntas detonaciones de armas de fuego, lo que, según reportes, derivó en la privación ilegal de la libertad de una persona.

Se dio a conocer que el vehículo en el que viajaba la probable víctima terminó impactado. Los hechos de violencia se habrían registrado en las inmediaciones del estacionamiento de un hospital de la colonia Petrolera del municipio de Minatitlán.

Derechohabientes del hospital reportan que escucharon más de diez presuntas detonaciones por arma de fuego afuera de las instalaciones, ubicadas entre las calles 12 y 18, en la colonia anteriormente citada.

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Presumiblemente, sujetos armados viajaban a bordo de dos vehículos y perseguían al conductor de un automóvil con placas del estado de Yucatán y, en su intento por escapar, trató de refugiarse en el estacionamiento.

Al llegar al sitio, fue alcanzado por los impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara por impactarse contra un árbol y la barda del estacionamiento de dicho centro hospitalario.

El sujeto fue sacado del vehículo y, aun con todo y heridas, fue obligado a subir a otra unidad para, posteriormente, ser llevado con rumbo desconocido. En el lugar se registró una intensa movilización policíaca, quienes acordonaron el área y localizaron más de 10 casquillos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que presuntamente fue privada de la libertad; autoridades ministeriales informaron que ya se ha abierto una carpeta de investigación en relación con estos hechos.

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