Incendio de Pastizal Causa Afectación Vial en Fraccionamiento de Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 22 de abril, se registró la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz debido a un incendio registrado en una zona de pastizal localizada en la ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron en una zona de pastizal en las inmediaciones del fraccionamiento Geo Villas del Puerto, entre la avenida La Bamba y la calle Violetas. Dicha localización es el punto en el que se accede a fraccionamientos como Casas Díaz, la colonia El Coyol, Rosa Borunda, Laguna Real y Serdán.

Video: Incendio de Pastizal Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Medellín, Veracruz

El incendio se reportó desde la mañana de este miércoles 22 de abril y, debido a la presencia del humo por el incendio, fue cerrado uno de los carriles a la circulación en la avenida La Bamba, debido a la casi nula visibilidad que se ha registrado.

Noticia relacionada: Incendio en Zapatería Moviliza Cuerpos de Emergencias en el Centro de Veracruz

Se teme por afectaciones a la fauna tras incendio de pastizal en fraccionamiento de Veracruz

Autoridades recomiendan a los automovilistas transitar con precaución en la zona, ya que solo un carril ha sido habilitado para transitar en ambos sentidos. Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz arribaron al sitio para realizar los trabajos de sofocamiento de las llamas.

Se reportan varios metros de pastizal, los que han quedado reducidos a cenizas tras quemarse en dicho incendio, y se teme por las afectaciones que esto puede tener en la fauna del lugar, principalmente ejemplares como tlacuaches y mapaches.

Video: Incendio en Basurero Municipal Alerta a Habitantes de Nogales, Veracruz

Autoridades indican que el fuego no ha alcanzado las casas de dicha zona habitacional. Cabe destacar que a espaldas de este lugar se encuentra un templo religioso; sin embargo, este inmueble no ha presentado afecciones.

Asimismo, no se reportan personas que hayan terminado lesionadas o intoxicadas por la inhalación de humo. Tampoco se han registrado percances viales por la poca visibilidad que hay en la zona debido a la humareda ocasionada por dicho incendio.

Historias recomendadas:

LAVR