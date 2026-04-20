Incendio en Zapatería Moviliza Cuerpos de Emergencias en el Centro de Veracruz

La noche de este lunes 20 de abril se registró una intensa movilización por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados, así como personal de paramédicos, debido a un presunto cortocircuito que terminó en un incendio en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Independencia entre las calles Arista y Esteban Morales, localizadas en la zona del Centro Histórico de la ciudad de Veracruz, y al percatarse del hecho, testigos dieron aviso a los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, al sitio del incidente arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos Conurbados, quienes se encargaron de realizar las labores de sofocamiento de las llamas que dejó el hecho en el lugar. También llegó personal de paramédicos para socorrer a las personas que pudieran resultar lesionadas por el percance.

Hasta el momento no han sido reportadas personas que resultaran lesionadas mientras transitaban por la zona o que estuvieran dentro del local. Tampoco han sido reportados decesos ni traslados a algún centro hospitalario de personas que resultaran intoxicadas por la inhalación del humo que dejó el incidente.

Como medida preventiva, la zona fue cerrada a la circulación y hasta el momento se desconocen exactamente las causas que pudieron haber ocasionado el incidente en dicho local del centro histórico de la ciudad de Veracruz. Serán las autoridades quienes se encarguen de realizar las indagatorias correspondientes y realizar el reporte sobre estos hechos.

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