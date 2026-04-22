Trabajador Muere Sepultado en Construcción en Soledad Atzompa, Veracruz; Hubo Dos Heridos Más

La tarde de este miércoles 22 de abril se reportó el deceso de una persona que desempeñaba labores de construcción en el municipio de Soledad Atzompa, perteneciente a la región montañosa de la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un trabajador de la construcción perdió la vida, mientras que otras dos personas más resultaron lesionadas luego de que un montículo de tierra se desprendió mientras se encontraban laborando en una obra.

Los hechos anteriormente descritos se registraron en la localidad de Tepexpan, la cual es perteneciente al municipio de Soledad Atzompa y, según testigos, el percance ocurrió mientras varios obreros realizaban labores de cimentación en una propiedad en dicha comunidad.

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De un momento a otro, una gran cantidad de tierra reblandecida se desprendió y los alcanzó, dejándolos sepultados entre los escombros de la cimentación y el lodo. Vecinos del lugar, al percatarse de los hechos, acudieron al sitio para auxiliar a las dos personas que quedaron sepultadas.

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Se desconoce la identidad de la persona que murió sepultada mientras realizaba trabajos de construcción

Uno de los trabajadores terminó con varias lesiones, mientras que otro falleció al instante en que se registraron los hechos. Asimismo, se informó que un tercer trabajador también fue sepultado; sin embargo, solo quedó atrapado de las piernas, por lo que no presentó heridas de consideración.

Tras registrarse los hechos anteriormente descritos y auxiliar a los lesionados, los habitantes realizaron el llamado correspondiente a la Fiscalía para que tomara conocimiento de los hechos registrados y diera fe del deceso de uno de los trabajadores que quedó sepultado.

Mientras tanto, el trabajador lesionado fue ingresado al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Soledad Atzompa, donde recibió atención médica especializada y se le practican estudios para descartar lesiones internas o fracturas que pongan en riesgo su vida.

Hasta el momento, no ha sido brindada mayor información en relación con estos hechos, por lo que la identidad de la persona fallecida aún permanece en calidad de desconocida y se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

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