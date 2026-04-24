Cierre de Calles en Centro Histórico de Veracruz por Cabalgata: Horarios y Vías Alternas

Se informó este viernes que se tiene programada una cabalgata, esta causará cierres viales y afectación a la circulación en varias calles y avenidas de la conurbación, se dijo que permanecerán cerradas en diversos horarios este domingo 26 de abril, la ruta que se tiene prevista es por el primer cuadro y la colonia centro de la ciudad y puerto de Veracruz.

Video Anuncian Cierres Viales por Cabalgata en Principales Calles y Avenidas de Veracruz | N+

Se dio a conocer que estos cierres serán paulatinos a partir de las primeras horas del próximo domingo 26 de abril, y en su totalidad durante la mañana y parte de la tarde, previendo que concluya la realización de esta cabalgata hasta las 19 horas. Las calles, avenidas y puentes que presentarán afectaciones en su circulación serán los siguientes:

Allende , Montesinos y Puente Allende desde las 07:00 hasta las 19:00 horas .

, y desde las hasta las . Puente Morelos desde las 11:00 a 16:00 horas .

desde las . Insurgentes Veracruzanos desde las 00:00 hasta las 17:00 horas .

desde las . Bulevar Manuel Ávila Camacho de 09:00 a 16:00 horas .

de a . Xicoténcatl : Desde las 09:00 hasta las 16:00 horas .

: Desde las hasta las . Hernández y Hernández permanecerá cerrada desde las 09:00 a 17:00 horas.

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Estas son las vías alternas por los cierres viales en Veracruz por cabalgata

Se informó que como vías alternas se podrá hacer uso de algunas otras rutas, como por ejemplo: el Puente Jiménez, la Avenida Cuauhtémoc, la calle Pino Suárez, entre otras calles aledañas fuera del centro histórico de la ciudad y puerto de Veracruz. Las cuales servirán para el desfogue de la carga vehicular que se generará durante los horarios antes mencionados el próximo domingo.

Por este evento se exhorta a circular con precauciones en la periferia del centro histórico de la ciudad, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de accidente, ya que se espero un gran cantidad de asistentes a dicho evento.

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