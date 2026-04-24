Mascota Termina con Quemaduras y Vivienda es Pérdida Total tras Incendio en Poza Rica, Veracruz

Durante la madrugada de este viernes 24 de abril, una familia resultó afectada por un incendio, lo que ocasionó la pérdida total de lo que antes era su hogar. El hecho provocó la movilización de los cuerpos de emergencias de la zona.

Presuntamente, el incidente se habría registrado por un cortocircuito en un domicilio localizado en la colonia Parcela 14, sobre la calle Amado Nervo, perteneciente al municipio de Poza Rica en la zona norte de la entidad veracruzana.

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Las personas que se encontraban al interior del domicilio lograron ponerse a salvo al salir y resguardarse en la azotea; sin embargo, su mascota resultó lesionada con quemaduras debido al incendio registrado en el lugar.

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Dos menores fueron sacados del domicilio que se encontraba en llamas en Poza Rica

Enríque Pérez, un ciudadano, indica que al salir, vieron que el inmueble estaba incendiado, por lo que sacaron a los dos menores, los cuales son una niña de nueve años y un niño de cuatro, mientras que su hermano se quedó encerrado; sin embargo, familiares lograron sacarlo por la parte de arriba.

"Pues sacamos a nuestros hijos; tenemos dos hijos: una niña de nueve y un niño de cuatro años, y ya mi hermano se quedó encerrado porque tapó toda la puerta el fuego. Nos subimos a la azotea y lo sacamos por arriba".

Al percatarse de los hechos, vecinos del lugar intentaron controlar el incendio registrado en la vivienda con cubetas de agua y realizaron el llamado correspondiente a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, al lugar de los hechos acudieron elementos de Policía Municipal, así como personal de la Secretaría de Marina, quienes apoyaron en las labores para controlar el fuego. Posteriormente, personal de Protección Civil arribó al sitio y logró extinguir el incendio.

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