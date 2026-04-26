Asesinan a Tiros a Joven en Veracruz; Otro Resultó Lesionado por Proyectil de Arma de Fuego

En Las Choapas, al sur del estado de Veracruz durante el fin de semana se registró un ataque armado en contra de un joven de 19 años. Ocurrió en las inmediaciones de la colonia J. Mario Rosado de la ciudad antes mencionada, el hecho violento tuvo lugar a unos metros de su barbería.

La situación de riesgo se efectúo muy cerca de su establecimiento comercial, el cual se encuentra ubicada en la esquina de Prolongación Boulevard México y calle Revolución. Lugar hasta donde sujetos desconocidos llegaron para accionar en repetidas sus armas de fuego, para después de ello huir con rumbo desconocido.

Video Ataque Armado Barbería de León Guanajuato | N+

Según los reportes policiales informaron que en la escena del crimen los elementos periciales que se encargaron de realizar las primeras investigaciones y de recabar indicios, hallaron en el sitio más de quince casquillos percutidos. Por ello se acordonó la zona y se puso en marcha el protocolo de cadena de custodia, y así preservar la escena del crimen.

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Joven de 22 años sobrevive a ataque armado en Las Choapas, Veracruz

En el ataque también resultó herido otro joven de 22 años, que fue atendido por paramédicos y su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro. Autoridades ministeriales informaron acerca de la apertura de una carpeta de investigación por estos hechos que alarmaron a los habitantes de la J. Mario Rosado en Las Choapas, Veracruz.

En la zona de los hechos, así como en colonias y aledañas se activó un fuerte despliegue de diferentes corporaciones policiacas. Hasta el momento no se reporta la detención de persona alguna, que pudieran estar vinculados a este ataque armado que dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada. No se han dado a conocer los datos generales de las víctimas de este ataque.

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