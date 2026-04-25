Incendio en Clínica del IMSS Genera Movilización en Veracruz; Se Investiga la Causa

En Coatzacoalcos, mediante un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que la madrugada de este sábado 25 de abril, se reportó un conato de incendio en las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 67, ubicada en la Av. Bellavista, en la colonia Puerto Mexico en el sur de Veracruz. así como la presencia de dos sujetos desconocidos, por lo que dio aviso a los cuerpos de emergencia de manera inmediata.

Según el reporte de hechos se indicó que el fuego fue mitigado rápidamente por el personal de vigilancia del unidad médica y elementos de la Policía Estatal que fueron los primeros en arribar a las instalaciones de salud donde se había generado el reporte de auxilio por el fuego.

Se informó por parte de la institución de salud que actualmente, se realizan las investigaciones correspondientes para determinar la causa que originó este incidente que generó alarma entre los empleados y pacientes del Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 67 en el sur de la entidad veracruzana.

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Tres personas mueren al incendiarse su vivienda en Veracruz

Durante la madrugada del viernes 24 de abril, ocurrió un incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Aquiles Serdán perteneciente a la ciudad de Nogales en la zona centro de Veracruz. Se indicó como saldo de este lamentable suceso que tres personas perdieron la vida, además de daños materiales cuantiosos en el inmueble consumido por el fuego.

Video Hombre Muere Quemado Tras Incendiarse su Vivienda en Nogales, Veracruz | N+

El suceso generó alarma entre los habitantes de la zona, al lugar se trasladaron diversas corporaciones de emergencias y auxilio. Las causas que originaron esta conflagración son aún desconocidas, pero el fuego consumió gran parte de la vivienda. Entre los primeros respondientes se presentaron grupos de rescate y de Protección Civil llegaron para realizar las tareas de control y sofocamiento del incendio del inmueble en llamas, para evitar que estas se propagaran a las viviendas aledañas.

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