¿Cuántos Kilos de Tortillas Consume un Mexicano al Año?; Esto Dicen los Expertos en Veracruz

Desde tiempos ancestrales, el maíz ha sido la base alimentaria de los mexicanos. Y lo sigue siendo, las tortillas son un alimento primordial, cada año en promedio cada mexicano consume más de 60 kilos.

“Más o menos entre 64 y 67 kilos por año percapita, la tortilla sigue siendo el producto más económico”. Homero López GarcÍa - Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

Video Médicos Señalan el que Consumo de Tortilla Sin Control Impacta en el Aumento de Peso | N+

En Veracruz, en promedio el kilo de tortillas ronda entre $24 y $28 pesos por kilo. En algunos estados del país, aumentó en promedio dos pesos por cada kilogramo.

“En seis o ocho estados donde nos han estado reportando incrementos hay que recordar que el precio de la tortilla es un precio liberado que no lo decide ninguna organización ni el gobierno ni nadie”. Homero López García - Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay más de 110 mil tortillerías, esta industria genera 750 mil empleos directos. Es importante destacar que este 25 de abril se celebró el día de la tortilla, este producto esta catalogado como de los principales en la dieta de los b para acompañar sus platillos, además de los tacos, platillo insignia de México en el mundo.

Noticia relacionada: Subirá el Precio de la Tortilla en Veracruz 2026: ¿A Partir de Cuándo y Cuánto Costará el Kilo?

Tortilla presenta diferentes costos en Boca del Río, Veracruz

En un recorrido realizado por el equipo de Nmás veracruz, en la zona del municipio de Boca del Río, se pudieron constatar los diferentes costos de la tortilla. En un expendio de tortilla ubicado en las inmediaciones de la Colonia Carranza, el kilo de tortillas se vende en $26 pesos.

En la zona del Fraccionamiento El Morro hay 3 tortillerías que se ubican relativamente cercanas entre ellas, dos mantienen el costo a $28 pesos y aseguran que todavía no lo han incrementado.

Video Sube el Precio de la Tortilla en Veracruz | N+

En otro molino ubicado a unos cuantos metros sobre la misma Avenida Vía Muerta el precio ya cambió y se oferta el precio a $30 pesos el kilogramo. Los expendedores refieren que la variación en el precio de este producto, radica en que algunos de ellos elaboran la tortilla con harina de maíz y no con maíz natural.

Historias Recomendadas:

FPF