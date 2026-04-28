Realizan Operativo Mochila en Escuela de Veracruz por Presunto Reto Viral

A partir de este martes el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 85 de Coatzacoalcos, inició con la aplicación del operativo mochila, luego de los acontecimientos a nivel nacional de un presunto reto viral.

La implementación de revisión de mochilas, tiene el fin de evitar cualquier situación de riesgo para los estudiantes. Así lo indica Claudia López Mendoza, Directora Cbtis 85 en Coatzacoalcos, Veracruz.

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"Diferentes agentes, no, ahorita el objetivo es reforzar la seguridad porque pues sabemos que hay muchas cosas que pasan en la sociedad y pues lo que tenemos es otorgar un entorno seguro a los estudiantes y que los papás estén de acuerdo y seguros que tenemos un espacio seguro para sus hijos"

Padres de familia piden que operativo mochila sea permanente

Ante esta revisión, los padres de familia señalaron que se trata de una buena medida, y que están de acuerdo con el operativo mochila. Mauricio Ramón, un padre de familia pide que se algo definitivo.

"Espero que ya sea implementado definitivo para que evitemos ciertos contratiempos dentro del ámbito de la escuela y así haya una mejora en confianza para los padres respecto a todo"

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Con esta medida preventiva se busca inhibir cualquier conducta que afecta a la comunidad educativa. Es mencionar, que para el caso de visitantes o personas ajenas a la comunidad escolar, la normativa es más estricta; si la persona se niega a la revisión, se le negará el acceso al plantel educativo.

Se generó movilización en escuelas de Veracruz por amenazas de tiroteo

En Veracruz, Coatepec y en Córdoba, se registró movilización por una presunta amenaza de tiroteo en el plantel. El modus operandi consistía en un anuncio en uno de los baños donde alertaban sobre el posible ataque.

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LLZH