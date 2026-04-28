Accidente en Xalapa Hoy: Camioneta Atropella a Joven Estudiante en Avenida Arcos Sur

En la zona sur de la ciudad de Xalapa se reporta fuerte congestionamiento vial la mañana de este martes 28 de abril, esto generado por un accidente vehicular donde una estudiante fue atropellada por una camioneta.

En la ciudad capital se registró la movilización de unidades de emergencia a lo que es la avenida Arco Sur, justamente a la zona del semáforo del Fraccionamiento Santa Rosa, Ahí ocurrió un accidente en el cual una camioneta atropelló a una menor de edad que se dirigía a la escuela.

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La menor lesionada fue identificada como alumna de la escuela secundaria técnica número 122 "Prof. Alfredo Martínez Pacheco", esta institución educativa se encuentra en las inmediaciones de la zona de Nuevo Xalapa. De forma inmediata testigos de los hechos se acercaron para auxiliar a la menor y solicitar la presencia de un equipo de emergencia.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a la joven estudiante lesionada

Tras el reporte hasta este punto se trasladaron paramédicos para brindar la atención de la estudiante lesionada, quien tuvo que ser traslada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Importante señalar que debido a la hora y a la zona donde se dio este incidente, se registró una importante carga vehicular, por lo que se exhortó quienes debieran circular por este sector lo evitaran utilizando vías alternas para llegar a sus destinos.

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Al lugar del incidente se dieron cita como primeros respondientes elementos policíacos y de vialidad para tomar conocimiento de los hechos y realizar el correspondiente deslinde de responsabilidades, encargándose del abanderamiento de la zona del accidente con su patrulla, además de ayudar a coordinar el tráfico de las unidades ya que este punto de la ciudad capital de alto flujo vehicular, sobretodo en horas pico del día generando intenso congestionamiento vehicular.

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