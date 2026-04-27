Taxi se Impacta Contra Parada de Camión y Fachada de Motel en Xalapa; Chofer se Fugó

Cerca de las 3 de la mañana de este lunes 27 de abril, se registró un accidente vehicular sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Herminio Cabañas de la colonia Rafael Lucio, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Un taxista que circulaba con la unidad marcada con el número económico XL-5515, perdió el control y se impactó contra un poste de electricidad, al maniobrar también se llevó la parada del camión y la reja de un motel.

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A pesar de que el accidente lució aparatoso con daños materiales cuantiosos, no se reportaron personas lesionadas. Es de mencionar, que tras el impacto el taxista se dio a la fuga dejando la unidad en el lugar de los hechos; los primeros reportes indican que presuntamente se habría quedado dormido.

La zona fue acordonada para poder realizar las diligencias correspondientes, mientras se evaluaban los daños ocasionados y se retiraba la unidad de transporte público.

Taxista vuelca su unidad en Córdoba

Se registró la volcadura de un taxi marcado con el número económico CO-318, durante el fin de semana. El accidente ocurrió durante en la Avenida 10 y calle 8 de la colonia México de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

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Fueron los vecinos de la zona quienes de inmediato salieron y lograron rescatar al chofer; también, lograron poner nuevamente en posición normal la unidad que se había volcado. El conductor resultó con un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y realizó los peritajes correspondientes. Además, ordenaron remover el vehículo siniestrado mediante una grúa, mismo que fue trasladada a un corralón, para los trámites que se deriven.

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