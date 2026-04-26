Tractocamión Cargado con Línea Blanca se Incendia en la Autopista Puebla-Orizaba en Veracruz

Durante la madrugada del pasado sábado 25 de abril, se informó acerca de un fuerte incendio de un tractocamión que circulaba sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 243 con dirección al estado de Veracruz, este incendio generó la movilización inmediata de grupos de auxilio y emergencia, ademas del cierre parcial de la circulación en esta importante vía comunicación de la zona centro de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga pesada remolcaba dos cajas secas presuntamente abastecidas con línea blanca y electrodomésticos. Por causas no confirmadas, comenzó a incendiarse mientras se encontraba en tránsito, lo que provocó que en cuestión de minutos el fuego consumiera por completo la cabina. El operador logró salir de la unidad siniestrada.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron conocimiento mientras que personal de Protección Civil de Nogales y Bomberos y Paramédicos regionales Altas Montañas realizaron las tareas correspondientes para sofocar las llamas que consumían la unidad de carga pesada La circulación presentó afectaciones esto mientras los bomberos combatían el fuego y más tarde por las maniobras para retirar el tractocamión siniestrado.

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Otro accidente de un tractocamión incendiado en Veracruz

Durante el pasado jueves 24 de abril se registró el incendio de un tractocamión sobre la carretera federal Córdoba - Veracruz, a la altura del kilómetro 39, en la zona conocida como La Quebradora, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de emergencia y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en la cabina del tractocamión cuando la unidad circulaba por ese tramo carretero. En cuestión de minutos, las llamas se expandieron en la parte frontal del vehículo.

Video: Tractocamión se Incendia Sobre la Carretera Federal Córdoba-Veracruz en Cuitláhuac | N+

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato al número de emergencias, arribando al sitio elementos de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras, Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos Regionales de Cuitláhuac, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el siniestro.

Durante más de una hora, la circulación fue parcialmente cerrada mientras se desarrollaban las maniobras para apagar el fuego. Se descartaron personas lesionadas, y aún no se saben lo que pudo provocar el incendio, pero no se descarta una posible falla mecánica o corto circuito.

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