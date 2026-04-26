Mujer Muere en Atrio de Iglesia en Veracruz; Esto Fue lo que Sucedió

Una mujer perdió la vida durante la tarde del sábado 25 de abril, ocurrió en el atrio de la Parroquia de Santa Rosa de Lima en Ciudad Mendoza en la zona de las Altas Montañas de Veracruz, sucedió luego de sufrir un aparente infarto fulminante al término de una misa.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de edad avanzada, de un momento a otro señaló que comenzó a sentirse mal cuando salía del recinto religioso, por lo que intentó resguardarse en la sombra; sin embargo, repentinamente se desvaneció ante la mirada de los asistentes en las inmediaciones del templo.

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Personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle ayuda mientras otros solicitaron el apoyo al número de emergencias 911. Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio e iniciaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Mendoza, sobre la carretera federal 150, entre las calles Felipe Carrillo Puerto y Melchor Ocampo. Personal de la Fiscalía Regional de Justicia tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practirle la necropsia de ley y determinar las causas que originaron la muerte de la mujer en la inmediaciones del templo religioso.

Información en desarrollo…

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