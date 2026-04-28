Adulto Mayor es Localizado Sin Vida Durante Incendio Forestal en Guaymas, Sonora

Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida durante un incendio forestal registrado al norte de Guaymas, presentando quemaduras en el cuerpo y lesiones provocadas por un ataque de abejas.

La víctima fue identificada como Enrique “N”, de 80 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado por elementos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Guaymas, mientras realizaban labores de control y extinción del fuego en un predio cercano al Instituto Tecnológico de Sonora, Itson.

Las llamas consumían pastizales y árboles con riesgo de propagarse hacia viviendas.

Mientras realizaban labores en el área del incendio localizaron al adulto mayor sin vida

El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 19:00 horas del lunes a la línea de emergencia 9-1-1, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes al llevar aproximadamente 40 minutos de trabajo ubicaron al adulto mayor boca abajo, sin signos de movimiento, confirmando que ya no contaba con vida.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la AMIC, así como personal de Servicios Periciales de la fiscalía estatal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se estableció que además de las quemaduras, presentaba múltiples picaduras de abeja.

Reportero: Roberto Bahena N+

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