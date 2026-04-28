Dejan Mensaje de Presunta Agresión Armada y Amenazas a Estudiantes en Secundaria de Nogales

Un nuevo mensaje sobre presuntas amenazas de agresiones armadas en escuelas se presentó en la entidad, en esta ocasión en el municipio de Nogales, en la Escuela Secundaria General número 4, con lo que ya suman al menos 23 casos en Sonora.

El hallazgo fue hecho la mañana del lunes, el cual estaba en la pared de uno de los baños del plantel, situado en el fraccionamiento Cumbres de Mediterráneo, donde se indicaba sobre un presunto tiroteo.

Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de otros casos que se han presentado en Sonora, los cuales advierten de agresiones en general, agregaron un listado de nombres, al parecer de alumnos con amenazas de muerte.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes tomaron nota del hecho para el inicio de las indagatorias.

Suman al menos 23 casos de presuntos tiroteos en planteles educativos

De los al menos 23 casos que se han presentado en el estado, 11 de ellas son en Hermosillo, 3 en planteles privados, el resto públicos, de los cuales 8 son secundarias, una preparatoria y una primaria.

Asimismo, 4 en Cajeme, 3 en secundarias, una de ellas privada y una primaria; 2 en Caborca en un bachillerato y una secundaria, 2 secundarias de Nogales, preparatorias de Empalme y Huatabampo, así como otra secundaria de Navojoa.

Reportero: Roberto Bahena N+

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