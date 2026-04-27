Tres Personas Fueron Asesinadas a Balazos Entre Tumbas de un Panteón de Ciudad Obregón, Sonora

Un hombre y dos mujeres fueron asesinados a balazos y encontrados la mañana de este lunes en el interior del panteón del Carmen, en Ciudad Obregón, en un hecho que elevó a 21 la cifra de personas ejecutadas durante el mes de abril en el municipio de Cajeme.

El hallazgo se realizó poco antes de las 10:30 horas del lunes, en la última calle de la ampliación del camposanto, ubicada al poniente del bulevar Las Rosas, donde fue localizado un vehículo sedán Volkswagen Jetta, color vino, modelo aproximado 2010.

En el lugar, las autoridades observaron que la cajuela del automóvil estaba abierta y que en su interior había una hielera en colores blanco y azul, lo que hace presumir que las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas antes del ataque.

Un hombre estaba junto al vehículo y el cuerpo de 2 mujeres entre las tumbas del panteón

Junto a la puerta del conductor quedó el cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, mientras que entre las tumbas, hacia el sur, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres, una de entre 25 y 30 años y otra de alrededor de 40.

Los tres presentaban impactos de arma de fuego, presuntamente calibre .40. La zona fue acordonada por corporaciones policíacas y personal de la Secretaría de Marina, mientras paramédicos de Cruz Roja confirmaron que los agredidos ya no contaban con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de la escena, aseguraron evidencias balísticas y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las necropsias de ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

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