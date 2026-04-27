Buzo Resulta Lesionado tras Ataque de Tiburón Cerca de Bahía de Kino, Sonora

Un buzo de 24 años resultó con heridas de gravedad tras ser atacado por un tiburón mientras realizaba actividades de pesca la tarde del domingo en aguas cercanas a Bahía de Kino.

De acuerdo con información de las autoridades, el incidente se registró alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones de la isla Corrales, ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste del balneario.

El joven, identificado como Javier Alejandro, se encontraba pescando jurel junto a otros buzos cuando fue sorprendido por un tiburón de gran tamaño.

Presuntamente el tiburón lo sujetó y sacudió antes de soltarlo

Uno de los pescadores que lo acompañaban relató que el animal lo sujetó con el hocico y lo sacudió antes de soltarlo. De inmediato, sus compañeros lograron sacarlo del agua y subirlo a la embarcación para trasladarlo a recibir atención médica.

El lesionado fue llevado inicialmente al Centro de Salud de Bahía de Kino y posteriormente, en una ambulancia de la Cruz Roja, trasladado a Hermosillo para su atención en el Hospital General del Estado. Presenta heridas en torso, hombro izquierdo, espalda y cervicales, lesiones que ponen en riesgo su vida y tardan más de 15 días en sanar.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR