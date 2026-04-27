Buzo Resulta Lesionado tras Ataque de Tiburón Cerca de Bahía de Kino, Sonora
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Un buzo resultó con heridas de gravedad luego de ser atacado por un tiburón mientras realizaba actividades de pesca en aguas cercanas a Bahía de Kino en Sonora.
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Un buzo de 24 años resultó con heridas de gravedad tras ser atacado por un tiburón mientras realizaba actividades de pesca la tarde del domingo en aguas cercanas a Bahía de Kino.
De acuerdo con información de las autoridades, el incidente se registró alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones de la isla Corrales, ubicada a unos 40 kilómetros al noroeste del balneario.
El joven, identificado como Javier Alejandro, se encontraba pescando jurel junto a otros buzos cuando fue sorprendido por un tiburón de gran tamaño.
Presuntamente el tiburón lo sujetó y sacudió antes de soltarlo
Uno de los pescadores que lo acompañaban relató que el animal lo sujetó con el hocico y lo sacudió antes de soltarlo. De inmediato, sus compañeros lograron sacarlo del agua y subirlo a la embarcación para trasladarlo a recibir atención médica.
El lesionado fue llevado inicialmente al Centro de Salud de Bahía de Kino y posteriormente, en una ambulancia de la Cruz Roja, trasladado a Hermosillo para su atención en el Hospital General del Estado. Presenta heridas en torso, hombro izquierdo, espalda y cervicales, lesiones que ponen en riesgo su vida y tardan más de 15 días en sanar.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR