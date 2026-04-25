Hombre es Detenido por Amenazar a su Madre por 50 Pesos en Hermosillo

Un par de agresores fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública Municipal, tras agredir de forma verbal y amenazar a mujeres, en hechos por separado ocurridos en Hermosillo y San Pedro El Saucito.

Entre las víctimas de violencia familiar se reportó a una mujer de 75 años de edad que fue amedrentada y amenazada por su hijo de golpearla con una varilla tras negarse a entregarle 50 pesos.

Luego de la denuncia de los hechos ocurridos a las 4 de la tarde del viernes, policías preventivos detuvieron a Enrique “N”, de 44 años, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Sujeto detenido por agredir y amenazar a su esposa en San Pedro El Saucito

Mientras que en la zona rural oriente se realizó la captura de Luis “N”, de 49 años de edad, por agresiones verbales y amenazas contra su esposa de 50 años.

La víctima reveló a los oficiales que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 de la mañana del viernes, dentro de su domicilio ubicado en las calles Revolución entre Zacatecas y De los Maestros.

Al legar los policías al sitio encontraron al presunto agresor dentro de la casa, por lo que la reportante les permitió el acceso para que realizaran el arresto de su esposo.

Reportero: José Ponce N+

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