Estudiantes de 13 Años Fueron Aseguradas con Droga en Nogales, Sonora

Dos alumnas de 13 años, fueron aseguradas al ser señaladas de introducir y ocultar narcóticos al interior de la Secundaria General No. 1 de Nogales, Sonora, que recientemente fue foco de atención por la aparición de mensajes amenazantes en los baños.

Información de la Policía Municipal señala que el hecho se registró la tarde del jueves, cuando docentes del plantel detectaron objetos y sustancias prohibidas dentro de las instalaciones escolares.

Las autoridades educativas entregaron a los agentes un cigarro electrónico, de los llamados vapeadores; así como un envoltorio con hierba verde y seca con características similares a la mariguana, que estaban ocultos en los sanitarios.

Los directivos del plantel identificaron a dos estudiantes como presuntas responsables de haber ingresado y escondido dichos objetos, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, resguardando la evidencia.

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Autoridades investigan a jóvenes por ingresar droga a secundaria

El caso fue turnado a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, instancia que quedó a cargo de las investigaciones.

Apenas la tarde del miércoles fue encontrado en el área de baños de esta secundaria, un mensaje amenazante que advertía sobre una presunta agresión armada, la cual no se registró, pero causó movilización de autoridades.

Suspenden clases en Secundaria General No. 1 por amenazas

Luego de que el jueves, 23 de abril, se suspendieran clases en la Secundaria General No. 1 "Plutarco Elías Calles", en Nogales, por presuntas amenazas de ataques, sus autoridades han realizado publicaciones en plataformas de redes sociales para concientizar a padres de familia y a sus alumnos.

Expresaron que después de un análisis colegiado en la institución, concluyeron que el 80% de los problemas que se dan por malas conductas en el plantel están relacionados con el uso del celular. Ante esto, han pedido en reiteradas ocasiones a las y los estudiantes no llevar el dispositivo al plantel, haciendo caso omiso a la solicitud, incluso, la escuela señala a padres, madres y tutores de permitirles portar el teléfono móvil, insistiendo la autoridad educativa en que no lo necesitan para su proceso enseñanza y aprendizaje.

Las autoridades detallaron que ya anteriormente retiraron celulares a algunos alumnos, pero a partir de este lunes, 27 de abril, serán recogidos todos aquellos que tienen opción de tomar videos y fotos. En caso de que algún familiar esté en desacuerdo con la medida, la secundaria recomendó visitar la dirección del plantel para brindar alternativas, todo con base en el protocolo de seguridad establecido.

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Redacción N+