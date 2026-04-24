Mujer Detenida por Morder a un Policía al Intentar Desalojarla de una Casa en Hermosillo

Una mujer fue detenida luego de agredir a una actuaria judicial y morder a un elemento policiaco durante el cumplimiento de una diligencia de desalojo en un inmueble al surponiente de Hermosillo.

La detenida fue identificada como María Edith “N”, de 25 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades por los delitos de lesiones, contra funcionarios públicos y resistencia de particulares.

La mujer golpeó a la actuaria y a uno de los policías presentes

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:39 horas de ayer, cuando se llevaba a cabo una diligencia de lanzamiento ordenada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, procedimiento mediante el cual se restituye la posesión de un inmueble a su propietario.

De acuerdo con la información, la mujer arribó al lugar, ubicado sobre la calle Circuito Apache Oriente en la colonia El Apache, donde adoptó una actitud agresiva y comenzó a golpear tanto a la actuaria como a los oficiales presentes. Durante el altercado, mordió a uno de los policías en el antebrazo derecho, lo que derivó en su inmediata.

Reportero: Roberto Bahena N+

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