Reportan 3 Amenazas Más de Tiroteo en Escuelas de Sonora; Suman 10 en 2026

De nueva cuenta se registraron reportes de hallazgos de mensajes con amenazas de agresiones armadas en el interior de planteles escolares de Hermosillo, en esta ocasión en una escuela primaria, una preparatoria y un instituto privado.

Alrededor de las 08:30 de la mañana elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y AMIC acudieron a la escuela primaria “Miguel Hidalgo”, ubicada en calle Gildardo Magaña, entre Lázaro Cárdenas y Carmen Serdán, de la colonia Palo Verde.

Las autoridades escolares dijeron a los oficiales que encontraron en el baño de las niñas un mensaje escrito en la pared, el cual decía “Tiroteo el jueves a las 11:00 horas, no vengan”, lo cual reportaron de inmediato. Sin embargo, tanto autoridades policiacas como educativas tomaron la determinación de no suspender las clases y la jornada se realizó de manera normal, siendo la primera primaria en que se registra esta situación.

Asimismo, un instituto privado ubicado por el bulevar Colosio, al poniente de Hermosillo, informó que la mañana del jueves se ubicó otro mensaje similar, con la diferencia que el ataque sería la mañana del viernes.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y mantiene la actividad académica con vigilancia constante, con ayuda de las corporaciones policiacas.

En Hermosillo se han registrado ya diez casos de amenazas de tiroteos en planteles escolares, la mayoría en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas y solo uno en primarias.

Noticia relacionada: Alerta por Presuntas Amenazas de Tiroteo en Escuelas de México; Lista de Estados Bajo Vigilancia

La tarde del miércoles se presentó otra amenaza

Situación similar se presentó en el plantel del Cobach Villa Bonita, ubicado sobre el Camino del Seri, donde la tarde del miércoles se ubicó otro mensaje en una pared del baño de hombre que decía “Tiroteo 24/04/26 No Venir Por Favor”.

Esta situación fue alertada por una alumna que mostró una fotografía sobre el mensaje a personal de intendencia y este a su vez a la directiva, quienes de inmediato pidieron apoyo de la policía.

En este caso también se determinó no suspender las labores académicas y la jornada se realizó con normalidad, con vigilancia constante de las corporaciones por el perímetro.

Roberto Bahena N+

Noticias recomendadas: