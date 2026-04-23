Alerta por Presuntas Amenazas de Tiroteo en Escuelas de México; Lista de Estados Bajo Vigilancia

Ayer, 22 de abril de 2026, fueron reportadas al menos 17 amenazas de tiroteo en diversas escuelas de México, lo que generó una gran movilización de cuerpos policiacos, los cuales implementaron revisión y vigilancia al interior de planteles educativos, así como la suspensión de clases en varias instituciones como medida de preventiva para salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En N+ confirmamos el primer reporte al interior del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en Puebla, donde fue localizado un escrito con crayón en los baños del edificio central, en este se amenazaba a cuatro docentes, por lo que, tras el hallazgo, se desplegó un operativo de revisión con binomios K9 para detectar armas de fuego.

Más tarde, se informó de otro mensaje de amenaza de tiroteo, escrito con plumón en la pared de los baños del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) Número #16 ubicado en el municipio de Atlixco en Puebla, lo que encendió la alerta entre directivos y padres de familia.

Noticia relacionada: Dejan Mensaje de Amenaza de Tiroteo en Baños de Escuela en Atlixco, Puebla

Posteriormente se confirmó también la activación de protocolos especiales de emergencia en las instalaciones de la Escuela de Bachillerato Joaquín Ramírez Cabañas, en el municipio de Coatepec, Veracruz, luego de una pinta que advertía de un posible tiroteo la cual fue hallada por las autoridades académicas al interior del plantel en uno de los baños en ubicados en la planta alta de la institución este 22 de abril.

Noticia relacionada: Alerta en Escuela por Presunta Amenaza de Tiroteo Genera Movilización Policiaca en Veracruz

En estados del norte del país, ayer también se registraron diversos incidentes de amenazas en planteles escolares, teniendo como factor en común que las amenazas se han presentado por medio de escritos en baños, o notas anónimas en redes. Estas fueron las otras incidencias confirmadas por el equipo N+ durante el miércoles:

¿Qué han dicho las autoridades sobre las presuntas amenazas de tiroteos en México?

En Monterrey, la Secretaría de Educación informó que activó de inmediato protocolos de seguridad escolar en coordinación con las autoridades correspondientes. Dentro de las acciones se destacó reportar al 9-1-1 en caso de una emergencia. Señalaron que se ha realizado asesoramiento al personal directivo, para la aplicación del protocolo de amenaza dispuesto en el Manual y Protocolos de Seguridad Escolar.

En casos donde se identifique a algún estudiante como generador o generadora de dicha amenaza, se le aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes bajo el Reglamento de Disciplina Escolar.

Las autoridades solicitan a la población mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada además de reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales correspondientes.

Noticia relacionada: Alerta por Trend de TikTok: Se Desatan Amenazas de Tiroteo en Escuelas de México

En Hermosillo, Sonora, el comisario general de la Policía Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, indicó que de momento no se ha detectado que se trate de un reto viral, pero lo atienden bajo el mismo protocolo.

Esto contempla el envío de unidades al plantel, la implementación de vigilancia y presencia policial, así como la elaboración de un informe homologado que se turna al Ministerio Público.

“No, no tenemos esa información, la escuela aplica un protocolo, suspensión de clases, lo ha practicado en otros en otros eventos iguales. Pudiera ser que se diera entre alumnos para para una suspensión de clases, pero ya eso es un tema que se investiga por parte de la fiscalía”, dijo Jesús Alonso Durón Montaño.

Por otra parte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la Guardia Estatal estuvo manteniendo presencia permanente y recorridos de vigilancia en instituciones educativas de los municipios de Victoria y Altamira.

#VoceríaInforma#CiudadVictoria#Altamira



Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar certeza a la comunidad educativa, elementos de la Guardia Estatal mantienen presencia permanente y recorridos de vigilancia en instituciones educativas de los municipios de Victoria y… pic.twitter.com/OxC9FSVQxT — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 22, 2026

Noticias relacionadas:

KRRC