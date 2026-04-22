Dejan Mensaje Sobre Presunta Agresión Armada en Baño de Secundaria Técnica #11 en Hermosillo

Un mensaje con una presunta amenaza de agresión, escrito en el baño de mujeres de un plantel escolar, al norponiente de Hermosillo, provocó de nueva cuenta la movilización de cuerpos de emergencias y la suspensión de clases.

El reporte se generó alrededor de las 07:30 de la mañana del miércoles, en la Escuela Secundaria Técnica número 11, "Profesor Doroteo Romero", ubicada en la esquina de las calles Vicente Mora y Luis Orcí, de la colonia El Sahuaro.

El mensaje de la presunta amenaza de una agresión armada fue encontrado en un baño del plantel

El mensaje fue encontrado en una pared del baño de señoritas, mismo que fue visto en primera instancia por estudiantes, quienes avisaron a las autoridades escolares y, a su vez, iniciaron el protocolo de seguridad escolar para este tipo de situaciones, donde se amenazaba de una supuesta agresión armada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal para verificar la situación, tomando nota del mensaje y dar parte a la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las autoridades escolares decidieron suspender preventivamente las clases y avisaron a padres de familia para que pasaran a recoger a sus hijos, mientras que los niños, cuyos familiares no acudieron, se quedaron bajo resguardo en el plantel.

Suman 8 presuntas amenazas de tiroteos en planteles educativos de Sonora

Este caso se suma a los ocurridos en los planteles de secundaria técnica 56 y un colegio particular de Cajeme, Cobach en Empalme, dos más de escuelas privadas en Hermosillo, la secundaria técnica 74 en dos ocasiones y técnica 57 también en la capital sonorense.

Reportero: Roberto Bahena N+

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