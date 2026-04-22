Persona Moral de Empresa de Autotransportes es Vinculada por la Muerte de 7 Personas en Sonora

Por su probable responsabilidad en delitos de homicidios y lesiones culposas, la persona moral de una empresa de autotransportes fue vinculada a proceso luego de la muerte de 7 pasajeros y otros 26 lesionados, en hechos registrados el 17 de octubre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la empresa fue imputada por presuntas omisiones en la supervisión y control del servicio, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 087-SCT-2-2017, la cual regula tiempos de conducción y descanso en el giro de autotransporte federal.

El chofer habría conducido por más de 10 horas continuas

La investigación estableció que el operador de la unidad, identificado como Francisco Javier "N", quien también fue vinculado a proceso por los hechos, condujo por más de diez horas continuas sin descanso ni relevo obligatorio durante su ruta, lo que supone posibles fallas en la organización y operación del servicio.

Derivado de estas omisiones, siete personas que viajaban en la unidad perdieron la vida en un volcamiento registrado en la carretera federal 15, en el tramo Hermosillo - Guaymas, mientras que otros 26 pasajeros resultaron con lesiones.

Según el dictamen pericial, el conductor se habría quedado dormido al volante, ya que no se encontraron huellas de frenado sobre el asfalto.

Apoderado legal de la empresa también fue vinculado a proceso

Al respecto, la Fiscalía resaltó que el Juez de Control consideró que existen datos de prueba para atribuir conducta culposa a la empresa, por lo que se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, el apoderado legal de la empresa, Luis Fernando "N", también fue vinculado a proceso por presunto delito de falsedad en informes proporcionados ante una autoridad.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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