Suman 7 Reportes de Supuestas Agresiones Armadas en Planteles Escolares de Hermosillo

En Hermosillo se han registrado alrededor de siete reportes de amenazas de supuestas agresiones armadas en planteles escolares en lo que va del año, todos los casos han ocurrido en secundarias, tanto públicas como privadas.

Jesús Alonso Durón Montaño, comisario general de la Policía Municipal, indicó que de momento no se ha detectado que se trate de un reto viral, pero lo atienden bajo el mismo protocolo.

Esto contempla el envío de unidades al plantel, la implementación de vigilancia y presencia policial, así como la elaboración de un informe policial homologado que se turna al Ministerio Público.

“No, no tenemos esa información. La escuela aplica un protocolo, suspensión de clases, lo ha practicado en otros en otros eventos iguales. Pudiera ser que se diera entre alumnos para para una suspensión de clases, pero ya eso es un tema que se investiga por parte de la fiscalía”.

Los mensajes encontrados han sido en baños dentro de las escuelas

Indicó que, en la mayoría de los casos, se trata de mensajes escritos en baños o en hojas colocadas dentro de las escuelas, posiblemente realizados por los propios alumnos.

“No tengo el número a la mano, pero sí, sí ya son algunos casos, pueden ser seis o siete que se han dado en lo que va del año y también creo que ya se han atendido inclusive en otros municipios igual”.

Añadió que la corporación recaba evidencias como fotografías de los mensajes, su ubicación y horarios, además de entrevistar únicamente a autoridades escolares y a quienes realizaron el reporte.

Reportero: Roberto Bahena N+

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