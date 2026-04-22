Localizan Presunta Amenaza de Tiroteo en Espejo de Sanitario en Colegio de Ciudad Victoria

Circuló en redes sociales una presunta amenaza de tiroteo en el colegio Antonio Repiso, ubicado en Ciudad Victoria. De acuerdo a la versión, en uno de los baños fue detectado un mensaje con la palabra "tiroteo", por lo cual se implementó la revisión de mochilas y casilleros.

Además, se pidió a los padres de familia de nivel secundaria revisar desde casa las pertenencias de sus hijos. Las autoridades de seguridad no tienen reporte oficial de la supuesta amenaza.

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La directiva de la escuela no aceptó dar entrevista para aclarar el tema.

Las clases continúan de manera normal. Coincidentemente, la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que la Guardia Estatal mantiene vigilancia en diversas instituciones educativas de Ciudad Victoria y Altamira.

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar certeza a la comunidad educativa, elementos de la Guardia Estatal mantienen presencia permanente y recorridos de vigilancia en instituciones educativas de los municipios de Victoria y… pic.twitter.com/OxC9FSVQxT — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 22, 2026

Cierran Escuela de Brownsville por Presunto Disparo de Arma

Un estudiante fue detenido este martes 21 de abril luego de que se activara un protocolo de seguridad (lockdown) en la preparatoria Rivera, tras el reporte de que presuntamente portaba un arma dentro del plantel.

De acuerdo con el Brownsville Independent School District, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:51 de la mañana, lo que generó la movilización inmediata de autoridades escolares y corporaciones de seguridad.

Elementos del Departamento de Policía del distrito escolar, en coordinación con el Departamento de Policía de Brownsville y otras agencias, implementaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El distrito confirmó que un sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia, mientras que estudiantes y personal permanecieron a salvo durante todo el incidente.

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