Mensaje con Amenaza de Tiroteo en Baños de Secundaria Activa Protocolo de Seguridad en Saltillo

La mañana de este 22 de abril registró una movilización policiaca por una amenaza de tiroteo en una secundaria de Saltillo.

Esto, luego de un mensaje que dejaron en uno de los baños de la Secundaria Eulalio Gutiérrez, ubicada en la colonia Bonanza, lo que movilizó a la Policía Municipal de Saltillo durante la mañana de este miércoles. A través de redes sociales, un padre de familia alertó a las autoridades sobre esta amenaza, lo que permitió activar los protocolos de seguridad de manera inmediata.

A pesar de la incertidumbre generada, los padres de familia decidieron confiar en las autoridades y enviar a sus hijos al plantel. La Policía Municipal contó con el apoyo de un binomio canino y anunció que mantendrá rondines de vigilancia durante el resto de la semana para reforzar la seguridad en la zona.

Por su parte, los directivos del plantel, en coordinación con padres de familia, implementaron el operativo mochila apoyándose con un detector de metales. Durante el ingreso, minutos antes de las 7:00 horas, no se detectó ningún objeto anormal o que representara un riesgo para la comunidad estudiantil.

Finalmente, se recomendó a los padres de familia mantener una comunicación constante con sus hijos y, en la medida de lo posible, revisar sus habitaciones, pertenencias y mochilas, como una medida preventiva para evitar cualquier situación de riesgo.

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Se difundió en redes sociales una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 para el 23 de abril, lo que generó preocupación. Ante esto, el 22 de abril autoridades escolares y de seguridad activaron protocolos, realizaron revisiones de mochilas y coordinaron acciones con la Policía Municipal y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. El director aseguró a los padres que pueden enviar a sus hijos con confianza, y se confirmó que el 23 de abril habrá clases normales con medidas preventivas.

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