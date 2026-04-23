Sujeto a Prisión por Presunto Abuso Contra una Menor en Preparatoria de Nogales, Sonora
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Un sujeto fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva por el presunto abuso en contra de una menor en inmediaciones de una preparatoria en Nogales, Sonora.
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Héctor "N" fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva justificada, por el delito de abuso sexual contra una menor de edad en Nogales.
De acuerdo con información de la Fiscalía de Sonora, se presume que el sujeto cometió los delitos el pasado 16 de abril en el bulevar Hidalgo, en las inmediaciones de la preparatoria de la colonia Colosio.
En el sitio, el sujeto cometió actos lascivos contra la menor de 15 años de edad, por lo cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, formulando la imputación correspondiente.
Sujeto detenido por abuso contra menor en otra preparatoria de Nogales
El 9 de marzo pasado se presentó un hecho similar a las afueras otra plantel escolar de Nogales, ya que Juan Carlos "N" fue detenido por la Policía Municipal por fuera del Conalep, luego de un altercado con el padre de la víctima, llegando a realizar detonaciones de arma de fuego, sin que se registraran personas lesionadas en el sitio.
El hoy detenido fue asegurado por tentativa de homicidio, acoso sexual y lo que resulte, mientras continúa la investigación en su contra.
Reportero: Gustavo Moreno N+
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JGMR