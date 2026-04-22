Médico Presunto Responsable de la Muerte de 8 Personas por Sueros Cuenta con Amparo en Sonora

Desde el 9 de abril pasado, el probable responsable de la muerte de al menos ocho personas tras la aplicación de soluciones intravenosas, cuenta con un amparo que impide, por ahora, su detención.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que dicho recurso fue otorgado por el Juez Décimo de Distrito en Sonora, por lo que se está a la espera de la audiencia incidental programada para el próximo 24 de abril, en la que se determinará lo conducente para que el imputado pueda ser presentado ante un juez del fuero común, por el delito de homicidio por presunta mala praxis médica.

De manera paralela, la Fiscalía informó que obtuvo autorización judicial para el embargo precautorio de bienes del probable responsable, que incluyen 16 vehículos y siete propiedades, además de realizar gestiones para el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas, con el objetivo de garantizar la reparación integral del daño.

Se mantienen estudios especializados en muestras de medicamentos, soluciones e insumos médicos asegurados

Como parte de la investigación, las muestras de medicamentos, soluciones parenterales e insumos médicos asegurados, fueron enviadas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde se realizan estudios especializados de carácter químico, toxicológico e histopatológico, cuyos resultados están pendientes.

Asimismo, en coordinación con autoridades sanitarias, se inspeccionaron 24 establecimientos con características similares, sin encontrar vínculos con los hechos investigados; no obstante, como medida preventiva, seis de ellos fueron suspendidos.

Reportero: Roberto Bahena N+

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